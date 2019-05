3 may. 2019

EFE Barcelona 3 may. 2019

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde aseguró este viernes que su equipo no viaja a Vigo con la intención de pasearse en Balaídos, pese a haberse proclamado matemáticamente campeón de Liga la pasada jornada, sino con el objetivo de derrotar al Celta y sumar los tres puntos.

"El equipo va a salir motivado y con la intención de ganar. No tengáis ninguna duda", subrayó Valverde, quien confirmó, no obstante, que habrá cambios en el once, "porque son necesarios", ya que el Barcelona se juega el próximo martes, en Anfield, su pase a la final de la Liga de Campeones.