El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no ha querido hacer ningún comentario sobre una información aparecida este viernes según la cual Neymar jr estaría interesado en regresar al club azulgrana, porque le parece "una elucubración".

"Lo de Neymar me parece una elucubración que no sabemos de dónde ha salido ni dónde va a terminar. No podemos hablar de elucubraciones", ha dicho el entrenador del Barça en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Málaga.