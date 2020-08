Alejandro Valverde (Movistar), cuarto clasificado en la primera etapa del Dauphiné, ha señalado que las sensaciones en la primera jornada de la prueba francesa "han sido mejores que en la Vuelta a Burgos" y espera conocer en la jornada montañosa de mañana "cómo va la preparación para el Tour".

"Las sensaciones han sido mejores que durante la Vuelta a Burgos. Allí, quitando el primer día, no tuve mi mejor carrera, pero aquí me he sentido bien. Era un día ya bastante exigente, con 220 kilómetros, grandes figuras en carrera, de manera que este cuarto puesto está muy bien".