El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que, a pesar del 0-1 favorable en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United, su equipo afronta el duelo de este martes en el Camp Nou "con la idea de ganar".

"No tenemos que especular con el marcador, pero no queremos que nos marquen. Nuestra idea es ganar el partido y no salir pensando que tenemos una ventaja", aseguró el técnico azulgrana.