El técnico barcelonista Ernesto Valverde centró toda la rueda de prensa previa al encuentro de mañana sábado en San Sebastián a evaluar a la Real Sociedad y no quiso referirse a detalles del clásico del próximo miércoles ante el Real Madrid con el argumento de que a partir del domingo ya se verá lo que se hace.

"Ya veremos lo que hacemos a partir del domingo. No estamos pensando mas allá del partido de mañana. El clásico se lleva muchos titulares, pero no quiero que no descentremos mañana, porque los tres puntos ante la Real son los mismos que frente al Real Madrid, aunque sé que es una situación especial porque es un partido aplazado", comentó.