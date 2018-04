El francés Raphael Varane aseguró que ve a Jesús Vallejo preparado para disputar sus primeros minutos en la Liga de Campeones, en el duelo de vuelta de los cuartos de final ante el Juventus, y en condiciones físicas para suplir las bajas de Sergio Ramos y Nacho Fernández.

"Jesús es un buen jugador, no tiene experiencia en esta competición pero tiene calidad. Por lo que he visto hoy en el entrenamiento estará bien, no sé si jugará pero si lo hace tiene la confianza de todos", manifestó en rueda de prensa.