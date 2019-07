El holandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de las dos únicas carreras que no se ha anotado este año la dominante Mercedes -en Austria y Alemania- se ha convertido en el animador de la "Fórmula Hamilton", el Mundial de F1, que, liderado de forma férrea por el inglés Lewis Hamilton, entra en Hungría.

Traspasado el ecuador en Hockenheim, donde Verstappen ganó en un lluvioso caos la undécima de las 21 pruebas del campeonato -en la que el español Carlos Sainz (McLaren) confirmó ser el 'mejor de entre el resto' ('best of the rest', en inglés), al ser quinto-; Hamilton, siete veces ganador en 2019, lidera con 225 puntos -41 más que su compañero finés Valtteri Bottas- un Mundial que cerrará 'por vacaciones' tras la carrera del Hungaroring. Donde tanto Red Bull como Ferrari deberán apretar a fondo para intentar evitar que el inglés y Mercedes festejen su sexto título antes de lo previsto.