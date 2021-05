17 may. 2021

EFE Redacción Barcelona 17 may. 2021

La capitana del Barcelona Vicky Losada sentenció que "es un sueño ganar la Champions con esta camiseta" tras imponerse por 0-4 al Chelsea en la final disputada en Gotemburgo (Suecia).

"El equipo no tiene techo, creo que este no ha sido nuestro mejor partido. No es solo ganar, es cómo queremos ganar y el estilo nuestro ahora mismo nadie lo puede igualar", explicó en este sentido la centrocampista azulgrana.