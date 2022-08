Jorge Vilda, seleccionador español femenino de fútbol, aseguró que está 'sorprendido' por las declaraciones de Nerea Eizagirre después de que la jugadora se mostrara muy crítica con él tras no haber entrado en la convocatoria para la Eurocopa de Inglaterra.

"Me sorprende. Es una jugadora a la que tengo especial cariño. Ha jugado diez partidos con la absoluta, ha venido a casi todas las convocatorias. Me sorprende que diga que hay compañeras que han jugado menos y que ella no ha estado, supongo que será por la frustración y las ganas", señaló.