El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), cuarto en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP ha reconocido que habían dado "un paso adelante con la moto".

"Mi problema sólo era en carrera, que no tenía suficiente adherencia y no me permitía pelear al principio, aunque parece que hemos encontrado el problema y tenemos que trabajar en ello pero la moto ha mejorado mucho con el calor", afirmó Viñales, quien recalcó que "hay que mejorar el tren delantero porque comparado con el test hay menos adherencia y cuesta girar la moto".