Vinicius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, mandó un mensaje de tranquilidad tras caer lesionado ante el Ajax, por un fuerte golpe en la tibia que confía en que no le impida debutar con la selección brasileña absoluta el 23 de marzo, ni ayudar al conjunto madridista en la recta final de LaLiga.

"Fue en una jugada en la que gané en la arrancada pero no logré escaparme de la patada. Me dieron un golpe muy fuerte en el pie derecho y me duele mucho. Los médicos del club me calman y dicen que no es nada por lo que me tenga que preocupar y que la lesión no es nada grave", dijo a Esporte tras la eliminación de la Liga de Campeones.