"Soy muy cabezota, intentaré por todos los medios ganarme un sitio en el once y demostrar al entrenador que soy válido para jugar", expuso ya de madrugada en el Wanda Metropolitano Víctor Machín, 'Vitolo', el goleador de un triunfo crucial del Atlético de Madrid entre la frustración de no jugar todo lo que desea y la insistencia de irrumpir y asentarse en la anhelada, hoy muy ajena, titularidad en el esquema de Diego Simeone.

No la ha conseguido aún el extremo canario, de los futbolistas indudablemente más capacitados técnicamente de la plantilla; al principio, hace dos años y medio, por la adaptación a los afinados movimientos del equipo y, después, por diversos factores: algunas veces por lesiones inoportunas, otras más porque el técnico argentino no ha confiado en él, o al menos no tanto como en otros jugadores, y alguna porque él no ha derribado con una constancia indudable la barrera del once, aunque quizá haya merecido más ocasiones de las que ha tenido en todo este tiempo.