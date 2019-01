La danesa Caroline Wozniacki, tercera favorita en Melbourne, aseguró que es algo positivo regresar al Open de Australia como defensora del título después de que el año pasado se coronara en la pista Rod Laver Arena tras vencer en la final a la rumana Simona Halep por 7-6(2), 3-6 y 6-4.

"Yo sólo procuro tomarme eso como algo bonito, un reto divertido. No me puedo creer que haya pasado un año desde ese momento, no me da esa sensación", comentó la tercera clasificada mundial en la rueda de prensa previa al arranque de la fase final.