"Desde pequeño mi sueño no era ser futbolista, mi sueño era jugar en la Real Sociedad y por ello me siento feliz, he tenido la suerte de poder hacerlo. He tenido mucho más de lo que he necesitado", han sido las palabras de despedida de Xabi Prieto durante la rueda de prensa en la que hoy ha explicado las razones por las que, al final de esta temporada, abandonará la práctica del fútbol profesional.

El estadio de Anoeta ha abierto esta tarde las dependencias del palco presidencial para albergar la rueda de prensa de despedida del capitán de la Real Sociedad, un acto al que han asistido todos los jugadores de la primera plantilla, así como numerosos directivos y técnicos de la entidad, y que se ha convertido en un verdadero homenaje a Prieto como símbolo de la cantera de la Real Sociedad, único club en el que ha militado a lo largo de sus quince años de trayectoria deportiva.