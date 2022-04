El delantero holandés del FC Barcelona Luuk de Jong (c), el portero alemán Marc-André Ter Stegen (i), el delantero danés Martin Braithwaite (2i), el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (2d), el defensa brasileño Dani Alves (3d) y el defensa uruguayo Ronald Araújo (d) este sábado en el entrenamiento del primer equipo en las instalaciones de Sant Joan Despí previo al partido de la jornada 31 de La liga contra el Levante UD. EFE/ Quique García

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo que espera “que más pronto que tarde vuelva Ansu Fati” antes de enfrentarse al Levante este domingo a las 21h en el Ciutat de València en partido de Liga.

“Ansu es un jugador diferencial y estamos muy pendientes de él. Me he quedado viendo su entrenamiento. Dice que no siente dolor y va volviendo poco a poco con el grupo. Le veo con buenas sensaciones”, añadió en este sentido el técnico azulgrana en rueda de prensa.