Xavi Hernández, el exjugador del Barcelona y el actual entrenador del Al Sadd, aseguró este jueves que no ha hablado con el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, "durante los últimos meses".

"Yo en el mercado estoy siempre. Tengo muy buena relación con Laporta, al final él está para tomar decisiones y no he podido hablar con él ni con nadie de la junta directiva últimamente. Han decidido seguir con un entrenador que tiene contrato, que es Koeman y es una leyenda, y hay que respetarlo", dijo al ser preguntado -en la presentación de su campus de verano en el Santander Work Café del paseo de Gracia- si le sorprendió que el Barça no le llamara este verano.