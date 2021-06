El aún entrenador del Barça, Xavi Pascual, justificó su fichaje por el Dinamo de Bucarest porque el club rumano le dio "todo tipo de facilidades" y le demostró que le quiere.

"Ellos han venido a casa a buscarme. Me han dado, y no hablo de dinero, todo tipo de facilidades y me han demostrado que me quieren en el club", explicó en una entrevista con EFE.