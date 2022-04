El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, opinó que el futbolista Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, estaban mirando "por el bien de la gran mayoría" con la gestión que realizaron para que la Supercopa se jugara en Arabia Saudí.

"Teniendo buena relación con Piqué y Rubiales, pienso que los dos están mirando por el bien de la gran mayoría.Si no fuera así tanto uno como el otro en su posición no lo hubieran hecho de ninguna manera. Si es ético o no, opiniones hay de todo tipo, el beneficio es casi, casi unánime", dijo el técnico egarense.