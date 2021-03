Xisco Muñoz (Manacor, 1980) habla de sistemas, procesos, alineaciones, fútbol y de la vida. Esa que le ha llevado al momento más importante de su carrera como entrenador: dirigir a un Watford encaminado al ascenso y que le pone semana tras semana en el foco de una de las ligas más competitivas del mundo como es el Championship.

El proyecto es complicado y Xisco lo asume y sabe lo afortunado que es. Lleva una vida entera ligado a una pelota y su amor por el fútbol lo resume su respuesta a la sugerencia de tomarse un descanso: "No, no, no, no. Ni hablar".