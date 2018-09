El líder de la Vuelta a España 2018, Simon Yates (Mitchelton-Scott), no cree que tras la etapa de este miércoles en el Monte Oiz la carrera haya quedado en un duelo a dos con Alejandro Valverde, segundo clasificado de la general a sólo 25 segundos del británico.

"No. No lo veo así. Queda mucho por disputar, Andorra por descontado, y no lo veo como si fuera solo contra él", dijo el corredor inglés.