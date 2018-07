Yuri Berchiche aseguró en su presentación como nuevo jugador del Athletic Club que llega al equipo rojiblanco "con la máxima ilusión" y añadió que decidió dejar el París Sant Germain y aceptar la oferta bilbaína porque "el corazón" se lo pedía.

"La motivación ha sido, sobre todo, las ganas que yo tenía de venir. Me guío por mis sentimientos. Hago lo que me pide el corazón y el corazón me lo pedía. No lo podía rechazar", confesó el jugador guipuzcoano en la rueda de prensa de presentación que compartió en San Mamés con el presidente, Josu Urrutia.