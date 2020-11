El gimnasta español Ray Zapata, que fue operado en agosto de unas calcificaciones en el tobillo izquierdo, aseguró a EFE que ya está "saltando al 70%" y espera encontrarse "al 100% antes de final de año", con los Juegos Olímpicos de Tokio como gran cita en el horizonte de 2021.

"Me operé y ya estoy saltando al 70%. Antes de final de año espero estar al 100%, saltando y preparado para los Juegos, y con la certeza de que el tobillo no se me va a hinchar dos meses antes de los Juegos Olímpicos", explicó a EFE el gimnasta hispano-dominicano, con la clasificación a Tokio asegurada matemáticamente.