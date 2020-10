Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desmintió que no quisiese contar con el delantero serbio Luka Kovic esta temporada, recordó que fue él quien pidió su fichaje a la directiva y aseguró que "se dicen tonterías", sin desvelar nada de una charla con el jugador

"Al final lo que se dice no es así, Jovic es jugador del Real Madrid y le he pedido yo, he hablado con el club para su fichaje. Cada uno puede opinar y no me meto, pero decir tonterías es lo que hay. No es así pero no pasa nada", aseguró en rueda de prensa.