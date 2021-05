21 may. 2021

EFE Madrid 21 may. 2021

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, confirmó que cuenta con el capitán Sergio Ramos para el último partido de la temporada ante el Villarreal, jornada en la que se decide LaLiga Santander, y una nueva ausencia del belga Eden Hazard, por un problema que no determinó.

"Hazard algo tiene, poca cosa pero como siempre, no queremos arriesgar", desveló Zidane en rueda de prensa. "Si no entrenó hoy con el equipo es porque le pasa algo. Mañana no va estar", añadió.