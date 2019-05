Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no ve como una despedida de Keylor Navas el último partido de la temporada ante el Real Betis, y aunque admitió que ha hablado con él para explicarle la situación de la portería del próximo curso, acusó a la prensa de escribir lo que quiere.

"No lo veo así", respondió Zidane cuando fue preguntado por si Keylor Navas tendrá minutos en su despedida del madridismo. "Ni pienso ni quiero pensar en lo que va a pasar el próximo año. Se habla mucho de que uno se queda y que el otro se va, que yo me he despedido de Keylor, que quiero que se vaya... se dicen muchas cosas y no voy a decir nada más de lo que dije en su día, el próximo año la situación de la portería va a ser muy clara. Lo que va a pasar ya veremos", añadió.