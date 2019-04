Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró duro con sus jugadores, aseguró que está "muy enfadado" por la imagen dejada en Vallecas, en la derrota ante el Rayo (1-0), y dijo que "hay que pedir perdón" porque no hicieron "nada desde el minuto uno al final".

La imagen más crítica de Zidane la dejó en la sala de prensa del estadio de Vallecas tras la derrota del Real Madrid ante el Rayo. "No hemos encontrado el gol pero no es solo eso, hoy no hicimos nada desde el minuto uno al final. Nada a todos los niveles, no solo en el del gol".