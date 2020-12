El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, se felicitó por el "buen partido" hecho por su equipo en el campo del Sevilla, donde ganó por 0-1, tras haber "sufrido en la segunda parte, pero es importante saber sufrir".

"Interpretamos muy bien el partido. No han sido fáciles estos últimos días y me alegro por los chicos. Trabajamos todos en defensa, con ayudas, y luego se sabía que había posibilidades de hacer daño al rival con contraataques, como el del gol de Vini. No era nuestro mejor momento porque antes tuvimos más ocasiones", admitió.