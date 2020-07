Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió su forma de entender el fútbol sin atender a los críticos con su gestión o a los que le acusan de tener flor, convencido de que nunca les hará cambiar de opinión y aplicando su idea de vida, "morir con tus ideas es vivir con ellas".

"Al final soy yo el que tiene la suerte de estar aquí en el club y disfrutar cada día, es lo que me motiva. Lo que se habla fuera no lo voy a cambiar, los que dicen que no soy bueno no van a cambiar lo que soy yo", aseguró en rueda de prensa.