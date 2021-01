Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que la salida del serbio Luka Jovic al Eintracht de Fráncfort aún no está cerrada y aseguró que no disputará la Supercopa de España por estar lesionado.

"Luka Jovic está con nosotros todavía", afirmó Zidane en rueda de prensa en Málaga. "No está aquí porque está lesionado y de momento no me dijeron nada. Veremos lo que va a pasar".