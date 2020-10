Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no tiene "explicación" a la mala imagen ofrecida por sus jugadores para perder ante el Cádiz, y afirmó que tienen que "asumir la derrota" con rapidez para encarar el estreno en Liga de Campeones y el clásico del Camp Nou.

"No hay explicación, hay que asumir la derrota. No podemos estar contentos pero es lo que puede pasar en el fútbol cuando no entras bien a un partido, nos ha costado mucho. Ha sido muy complicado desde el inicio, en la segunda parte estuvimos mejor pero si nos meten dos o tres goles en la primera no hay nada que decir. Cuando te cuesta entrar en el partido esto te puede pasar pero no hay excusas", dijo en rueda de prensa.