Zinedine Zidane piensa que pese a ser el único técnico que ha conquistado dos Ligas de Campeones consecutivas para el Real Madrid, es pronto para poder marcar una época en el club y aseguro que aún no se puede hablar "del Real Madrid de Zidane".

"Son dos años y medio los que llevo aquí. No podemos hablar del Real Madrid de Zidane, hay entrenadores que han estado mucho tiempo y han hecho muchas cosas. Aunque esté a gusto y me gusta lo que estamos haciendo para decir eso vamos a esperar un poco. Es el tiempo el que hace las cosas. No lo estamos haciendo mal pero tengo que seguir", manifestó en rueda de prensa.