Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, invitó a sus jugadores a recuperar la mentalidad ganadora mostrada tras el confinamiento que impulsó a la conquista de la última Liga y aseguró que si quieren pelear el título, no pueden "perder más puntos".

"Sabemos lo que tenemos que hacer, cada partido al entrar al campo siempre nuestra idea es ganar. De vez en cuando no se puede pero no tenemos en la cabeza lo ocurrido en partidos ante equipos un poquito inferior y no pensamos que vamos a ganar fácil", aseguró Zidane descartando que sus jugadores puedan cometer ante el Elche errores que costaron derrotas en su casa ante Cádiz y Alavés.