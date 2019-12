El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, evitó este martes opinar sobre la protesta independentista convocada por la plataforma anónima Tsunami Democràtic antes del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid del 18 de diciembre porque es un asunto que escapa a su control.

"No sé nada de eso. Lo que me interesa es el partido de mañana. Lo único que tenemos en la cabeza es el partido de mañana. El resto vendrá y tendremos tiempo para pensar en ello", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones de mañana frente al Brujas, en el que el Real Madrid no se juega nada.