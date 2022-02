Martín Zubimendi lamentó la goleada sufrida esta noche por la Real Sociedad en San Mamés, un derrota por 4-0 en el último cuarto de partido que, reconoció "no es la primera vez" le "pasa" a su equipo.

"No es la primera vez que nos pasa esto. En la primera parte no hemos estado finos, aunque hemos aguantado el resultado. Pero en la segunda parte lo que no puede ser es que cuando encajamos uno o dos nos dejemos llevar y pase lo que ha pasado", dijo a los micrófonos de Movistar LaLiga.