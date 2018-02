A la Academia Laureus le gusta poco el fútbol. De otro modo no se explica que el Real Madrid no ganara este martes, en Mónaco, el premio Laureus al Mejor Equipo del Año tras firmar el mejor curso de su historia con la conquista de cinco títulos, entre ellos, su segunda Liga de Campeones consecutiva.

Si no, no se entendería que las leyendas del deporte no votaran, en 2010, al Barcelona del sextete, una gesta que ningún club ha logrado hasta ahora, para darle el premio a Brawn GP, una escudería de Fórmula Uno.