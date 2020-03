Fue a darle dos besos y se topó con una inesperada cobra: "¡Hoy no, María!". Aguardan para entrar en la panadería y María ni siquiera se ha dado cuenta de que su vecina lleva una mascarilla, con lo que lo de besar se le habría complicado de todas formas.

Negocios de alimentación, farmacias y quioscos mantienen la persiana levantada mientras el resto de establecimientos, cerrados, sugieren que algo está pasando. Es el primer día con el estado de alarma en vigor y muchos de los barceloneses que no están trabajando están haciendo cola para entrar al súper.

Es una estampa que se repite en varias de las inimitables calles del barrio de la Barceloneta: a las puertas del establecimiento un agente de seguridad parece hoy un portero de discoteca controlando el aforo del local.

En la panadería Baluard, hoy menos concurrida de lo habitual, las tres dependientas que atienden al público llevan la ya reconocible mascarilla. En la entrada un cartel pide que, en la medida de lo posible, se pague estos días con tarjeta. En caso de hacerlo en efectivo, las monedas y billetes pasan solo por las manos de una de las tres trabajadoras, equipada con guantes para la ocasión.

Hay quien en este señalado día aprovecha cualquier excusa para salir de casa y airearse un poco. Como muestra un botón: un joven se acerca al quiosco y se sorprende del precio del periódico. "¿1,70?", le pregunta asombrado al vendedor. "Sí que ha subido...", se extraña.

Otra estampa. Ayer se pasó el día con una bolsa de plástico en la mano, a modo de guante, y hoy ya va equipado cual enfermero. Atiende en un ultramarinos -lo que en Los Simpsons sería un 'badulaque' y algunos aún conocen como 'paqui', a pesar del deje racista de la palabra- y se le nota en la mirada que maldita la gracia que le hace estar en la tienda. Pero él qué le va a hacer.

La carnicería halal Ibrahim, por contra, funciona a todo trapo, con los tres trabajadores a cara descubierta y los clientes respetando mal que bien la prudencial distancia recomendada por las autoridades.

Pasadas las once la lluvia hace acto de presencia y dispersa a los reticentes a la cuarentena que deambulaban por las calles. No es así en el caso de los sintecho que tienen en la plaza del mercado su particular punto de encuentro durante el día. Y es que ellos no tienen casa en la que refugiarse.

El mercado sí transmite la imagen de que el futuro se avecina de color negro: la mitad de las paradas han decidido no abrir siquiera, a pesar de poder hacerlo, y la otra mitad observa el descorazonador panorama, con apenas unos pocos clientes comprando algo de producto.

El paseo Juan de Borbón tampoco transmite mejor imagen. Hace años que esta vía que lleva a la playa pobló sus aceras de restaurantes anunciando paellas y fideuás, con camareros raudos para atraer a los turistas. Hoy no hay ni uno que esté abierto.

Volviendo hacia casa, otra escena resume el día. Un cartero habla por el interfono con un vecino. Debe entregarle un paquete y el interesado se dispone a bajar. "Que no, que no tiene que bajar. Por lo de la epidemia. Ya ve como están las cosas", le insiste el cartero. Le pide a su interlocutor que le dicte el número del documento de identidad y al acabar le deja el paquete tras el portal del edificio: "Ya bajará usted a recogerlo cuando pueda".

Escenas de una Barcelona paralizada, con la emblemática plaza Catalunya precintada, la plaza España vacía, la Ronda Litoral casi desierta y el metro con menos pasajeros de lo habitual, pese al inexplicable tránsito de primera hora. Y la lluvia como acompañante.

Martí Puig i Leonardi