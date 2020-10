AC/DC, con Brian Johnson y Angus Young en sus filas, publicarán el próximo 13 de noviembre su esperado nuevo álbum, "PWR UP", del que este miércoles se ha estrenado ya su primer anticipo, "Shot In The Dark".

Grabado y producido junto a Brendan O'Brien (quien ya estuvo tras los mandos en "Black Ice" y "Rock or Bust"), su discográfica ha informado hoy además de que el que será su decimoséptimo disco incluirá doce nuevos temas "con la contundencia y el sonido genuino y característico de la banda australiana".