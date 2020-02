El diseñador de moda y escritor gallego Adolfo Domínguez habla este martes durante una conferencia sobre su libro "Juan Griego" realizada en Ciudad de México (México). El diseñador de moda y escritor español Adolfo Domínguez expresó este martes en Ciudad de México durante una conferencia sobre su libro "Juan Griego" que se considera "un ilustrado". "Yo me considero un ilustrado. Detesto el romanticismo y detesto el siglo XIX. Pertenezco a ese mundo racionalista. La originalidad del romanticismo la siguieron las vanguardias. Ahora me dicen que soy original pero yo prefiero no serlo. Lo bello si es bello mejor repetirlo", expresó Domínguez. EFE/José Méndez

