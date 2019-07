Badar Amar, un joven estudiante de 15 años en una de las escuelas de Kabul, dejó de acudir al colegio para no hacer frente a las burlas de sus compañeros después de que un profesor le infligiese un humillante trasquilón como castigo, una práctica corriente en Afganistán que ha sido prohibida este mes.

"El año pasado me obligaron a cortarme el pelo en clase, y para ser sincero me sentí humillado y me convirtió en el hazmerreír de mis compañeros de escuela", relató Amar a Efe.