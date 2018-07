Medallista de bronce en el Mundial de hace dos años, el español Fernando Alarza, que regresará a la competición este sábado en la prueba del Mundial que albergará Hamburgo, busca, como mínimo, consolidarse en el 'top 5' del triatlón Mundial, área en la que lleva instalado cuatro cursos.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este viernes en Hamburgo, donde este sábado se disputa la quinta prueba del campeonato, el talaverano Alarza comenta cómo afronta esta carrera y el final de la temporada.

Pregunta: En Yokohama (Japón), hace justo dos meses, acabó tercero, pero no ha vuelto a competir desde entonces. ¿Cómo se encuentra, a pocas horas de volver a hacerlo?

Respuesta: Después de la carrera de Japón noté unas molestias bastante grandes y a los tres días me diagnosticaron una pequeña rotura del tendón de aquiles derecho, algo que implica una rehabilitación de dos meses.

Aún así, el tendón no vuelve a ser lo que era hasta los seis meses. Aunque yo ya he vuelto a entrenarme con normalidad, casi ni me entero de que tengo la lesión; pero estos meses casi no he podido correr. A estos niveles, repercute y das un pasito atrás. Pero esto me ha servido para mejorar en natación y en bici.

P: ¿Se le han chafado las oportunidades de luchar por una buena clasificación general en este Mundial? ¿O aún cree que podrá lograrla?

R: Ahora lo que estoy es obligado a puntuar en todas las pruebas. Me perdí la carrera de Leeds, la primera carrera de Abu Dabi no salió como quería (acabó el 17, en una prueba con numerosas caídas en la que llovió en Emiratos Árabes) como para poder disputar el podio. Así que ahora estoy obligado a puntuar en todas las que quedan. Para intentar quitar la puntuación de Leeds y Abu Dabi.

Ahora no queda más que ir a por todas. No hay mas secreto que ése.

P: ¿Cómo se plantea el resto de la temporada? ¿Es realista pensar en el podio final, aún?

R: Sí. Es cien por cien realista pensar en el podio. Disputar el campeonato del mundo ya es más complicado. Creo que Mario (Mola) lo vuelve a tener muy bien. Ojalá le salga una gran carrera aquí en Hamburgo, con la que encaminaría su tercer Mundial.

Yo creo que podré luchar como máximo por el segundo puesto, algo que sería muy bueno. Y si no, también sería muy positivo acabar el año entre los cinco primeros. Sería ya el cuarto año seguido que acabaría entre los cinco mejores del mundo. Pero ahora lo que toca es hacer bien todas las carreras.

Esta lesión, por ver lo positivo, creo que va a hacer que al final de año llegue en mejores condiciones que otras veces. Otras veces la recta final del año se me hizo muy dura. Esta vez creo que a la Gran Final (de Gold Coast, Australia) llegaré con un puntito más que otros años.

P: ¿Ve a Mario Mola como triple campeón mundial este año?

R: Sí. Sin duda. Mucho se tendrían que torcer las cosas para que no ganara su tercer título. Tampoco le quiero meter presión. Pero si tuviera que apostar mi dinero, apostaría por el tercer título de Mario.

Está claro que no se lo pondremos fácil en las carreras. Pero cree que Mario lo tiene muy bien encaminado.

P: ¿Y usted? ¿Se mete presión? Después de Iván Raña, Javi Gómez Noya y Mario, se la señala como candidato a ser el cuarto campeón del mundo español de triatlón. ¿Para cuándo lo logrará?

R: ¿Para cuando? (ríe) Ésa es una buena pregunta. Este es un deporte en el que cada año hay mucho mejor nivel. Ya llevo cuatro años entre los cuatro o cinco mejores del mundo. Y estando siempre en la pomada, creo que algún año llegará.

Es complicado, aunque al menos tenemos la suerte que el título mundial siempre se queda en España estos años. Para mí este año el objetivo es volver al podio del Mundial. El año que viene intentaremos comenzar un nuevo campeonato del mundo y, sobre todo, queremos llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio (en 2020) al cien por cien de mi rendimiento en mi carrera deportiva.

Después de Tokio habrá que plantearse otras cosas.

P: ¿Hará larga distancia, también?

R: Sí. Por lo menos media distancia. Porque luego, con miras a los Juegos de 2024 queda mucho tiempo. Y se hace todo muy largo, hacer siempre la misma rutina.

Las Series Mundiales desgastan mucho, tanto física como mentalmente. A todos lo que nos motiva es el Mundial, cada año; y los Juegos Olímpicos.

