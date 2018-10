Alejandro Valverde, reciente campeón del mundo de ciclismo, aseguró, en la recepción que tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes (CSD), que su retirada "puede ser en Tokio 2020", los que serían sus quintos Juegos Olímpicos que catalogó como "muchísimo para un ciclista".

"Pienso que mi retirada puede ser en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, serían mis quintas olimpiadas y eso para un ciclista es muchísimo. Si tengo el nivel me gustaría ir. Es la medalla que me falta, pero ya estoy contento con lo que he hecho", dijo Valverde.