El extremeño Álvaro Martín, del club Playas de Castellón, doblegó al campeón mundial murciano Miguel Ángel López (UCAM) para conseguir este domingo su tercer título nacional consecutivo de 20 km marcha en la 60 edición de los campeonatos.

"Ha sido muy duro porque he estado casi un mes parado y aquí estaban los mejores. Me ha costado muchísimo pero había que venir al campeonato de España, de acuerdo con los criterios de selección. He demostrado un buen estado de forma y ahora, a preparar el Mundial por equipos y el Europeo", comentó el vencedor en la meta.