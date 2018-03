El centrocampista portugués André Gomes reconoce no estar disfrutando de su etapa en el Barcelona, donde aún no ha podido ofrecer su mejor nivel, algo que le tiene atenazado cuando salta al terreno de juego y le obliga a pensar demasiado en lugar de dejar ir todo el fútbol que lleva dentro.

"No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer", confiesa André Gomes en una entrevista concedida a la revista 'Panenka'.