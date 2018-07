El defensa internacional mexicano Néstor Araujo manifestó este viernes, durante su presentación como nuevo futbolista del Celta de Vigo, que llegar a la liga española es "un reto" para él, después de desarrollar toda su carrera en su país.

"Hay muchas razones por las que he venido acá. El Celta es un club muy humano y me ha gustado el trato que me han dado. Pero sobre todo me ilusiona venir a un equipo que busca hacer cosas grandes, es un reto para mí. Espero hacer un buen torneo y que a todos nos vaya bien", declaró el ex jugador del Santos Laguna.