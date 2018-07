El francés Romain Bardet (Ag2r), gran animador en el ascenso al Alpe D'Huez con varios ataques y tercero en la cima, dijo que no tenía "nada que lamentar", ya que lo intentó "todo y desde lejos" antes del esprint.

"No tengo nada que lamentar, me jugué el todo por el todo desde lejos, antes de llegar al esprint. Ataqué para probar a los rivales, pero el Sky tenía 3 hombres al frente. No pensé que se llegaría en grupo para discutir la victoria", dijo en meta el líder del Ag2r.