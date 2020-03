La ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por "O que arde", Benedicta Sánchez (O Corgo, Lugo, 1935), posa este martes durante una entrevista con Efe, donde ha contado que fue engendrada en alta mar y que quizá por eso es un ser libre, una mujer sencilla, amante del diálogo como elemento indispensable para entenderse: "Me gustaría que hubiera más diálogo y conciencia. Y firmeza. Las mujeres no pueden venderse a cambio de. El no es no". EFE/Brais Lorenzo

La ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por "O que arde", Benedicta Sánchez (O Corgo, Lugo, 1935), posa este martes durante una entrevista con Efe, donde ha contado que fue engendrada en alta mar y que quizá por eso es un ser libre, una mujer sencilla, amante del diálogo como elemento indispensable para entenderse: "Me gustaría que hubiera más diálogo y conciencia. Y firmeza. Las mujeres no pueden venderse a cambio de. El no es no". EFE/Brais Lorenzo