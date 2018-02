El ala-pívot ghanés Ben Bentil y el base serbio Nikola Rebic, presentados este miércoles como nuevos jugadores del RETAbet Bilbao Basket, están listos y "plenamente en forma" para debutar como 'hombres de negro' el próximo domingo en el partido frente al Delteco GBC.

"Me encuentro bien y fuerte. No he tenido parón y me encuentro fuerte físicamente", ha señalado Bentil, procedente del Reims francés en similares términos que un Rebic que llega de "jugar hasta el último día" con el Mega Bemax de Belgrado y dispuesto a ayudar al equipo bilbaíno desde la próxima jornada.