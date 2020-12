Martín Berasategui, el cocinero de habla hispana con más estrellas Michelin, ha creado con su colega Juan Llorca, experto en nutrición infantil, un menú navideño que la Fundación Aladina repartirá entre más de mil familias en riesgo de exclusión social en un año en el que han crecido notablemente.

"No estamos hablando de juguetes, sino de alimentarse. Llevo 20 años en esto y no he visto jamás una emergencia como ésta", ha dicho este jueves en rueda de prensa virtual el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango, centrada en la ayuda integral a niños y adolescentes con cáncer.