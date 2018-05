10 may. 2018

EFE Madrid 10 may. 2018

Blanca Fernández, aficionada del Leganés enferma de cáncer, leyó ante la plantilla del conjunto blanquiazul una emotiva carta en la que hizo ver a los jugadores la importancia que tiene el equipo en su recuperación.

"Que me dijeran que tengo cáncer no fue lo malo, lo malo fue pensar que tuviera que decírselo a los míos porque sabía que eso les haría sufrir. Un día descubrí que mi mejor medicina son los míos y que no basta luchar con ellos sino por ellos", comenzó la seguidora.