"Sin agua no hay tierra", asevera el buceador Luis María Diez Picazo, quien dedica parte de su vida a limpiar los fondos de mares y océanos, una actividad deportiva y ambiental que -subraya- "me saca de la silla y que me permite olvidar la discapacidad".

Tras un accidente en 2010 Diez Picazo quedó tetrapléjico pero salió del hospital con el propósito de no ponerse límites y hacer todo lo que siempre había querido practicar. Eso incluía el buceo y hoy suma más de 150 inmersiones, en las que destaca su compromiso ambiental.